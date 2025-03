Coupure de signal et menaces judiciaires : le CDEPS monte au créneau

La tension se durcit entre les autorités et les patrons de presse. « Plusieurs médias ont reçu des injonctions fermes leur ordonnant de cesser immédiatement leur diffusion, sous peine de poursuites pénales », a déclaré Mamadou Ibra Kane, le président du Cadre des Entreprises de Presse du Sénégal (CDEPS)



Cette situation suscite l’inquiétude des professionnels du secteur, qui dénoncent une restriction progressive de la liberté de la presse. Mamadou Ibra Kane rappelle également qu’un recours avait été déposé en septembre 2024 contre l'arrêté instituant la commission d'examen et de validation des entreprises de presse.



Les mesures récentes prises à l’encontre de certains médias sont perçues comme une tentative de museler les voix critiques et de renforcer le contrôle sur l’information. Cette situation pousse les acteurs du secteur à se mobiliser pour défendre leur indépendance et réclamer plus de garanties pour l’exercice libre du journalisme.