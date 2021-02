Covid-19: 201 nouveaux cas, 63 graves, 230 guéris et 6 décès

Les cas graves de patients atteints de la Covid-19 stagnent à 63, hier comme aujourd’hui. Et même s’il y a une baisse sur le chiffre des nouveaux cas, le taux de positivité est maintenu à 13%.



Dans son bulletin épidémiologie de la ce mardi, 16 février 2021, le ministère de la Santé et l’Action sociale a décelé 201 nouvelles contaminations à la Covid-19, sur un total de 1555 prélèvements. 80 de ces nouveaux cas sont des contacts suivis par les services du ministère de la Santé, il n’y a pas de cas importés et 121 sont issus de la transmission communautaires repartis entre : Thies 11, Rufisque 7, Kaolack 6, Saint Louis 6, Dakar Plateau 5, Kebemer 5,Louga 5, Maristes 5, Mbour 5, Keur, Massar 4, Ouakam 4, Tamabacounda 4, Diamniadio 3, Mamelles 3, Mermoz 3, Sacrée Coeur 3, Almadies 2,, Kolda 2, Kounoune 2, Liberré-4 2, Medina 2, Ouest Foire 2, Yoff 2, Touba 2, Ziguinchor 2, Mbirkilane 1, Bopp 1, Cité Biagui 1, Cité Magistrat 1, Cité Tacko 1, Diakhaye 1, Goudompe 1, Dieuppeul 1, Grand Dakar 1, Hamo-5 1, Matam 1, Sokone 1, Tivaouane 1, Fass 1, Fatick 1, Hlm 1, Liberté-1 1, Makakoulibanta 1, Niarry Tally 1, parcelles, Assainies 1, Popenguine 1, Sicap Baobab 1, Sicap Foire 1, Yeumbeul 1



Selon Dr El hadji Mamadou NDIAYE, 230 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Six (06) décès ont été recensés, ce lundi 15 février.



Avec EMEDIA