Covid-19 - Avec 12 850 cas dont 9153, 266 décès, Dakar le "maillon faible" de la lutte

Dakar devient de plus en plus le volcan de la Covid-19. Elle a enregistré 9 153 patients diagnostiqués positifs au coronavirus (Covid-19), a communiqué le Ministère de la Santé et de l'Action sociale, ce samedi.