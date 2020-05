Covid-19 : plus aucune personne en quarantaine dans le département de Louga

Les 37 dernières personnes ‘’contacts’’ du district sanitaire de Louga (nord) sont sorties de leur mise en quarantaine depuis jeudi, a appris l’APS du médecin-chef de la région, Cheikh Sadibou Senghor.



‘’Les 37 cas contacts confinés du district de Louga sont sortis hier, (jeudi)’’, a dit M. Senghor.



Seuls six patients sont encore hospitalisés dans le centre de traitement de Louga. Ils viennent du département de Linguère, où 20 personnes ‘’contacts’’ sont toujours mis en quarantaine.



Selon le médecin-chef de la région de Louga, 59 prélèvements effectués dans ce département ‘’sont revenus négatifs’’.



Le premier cas de Covid-19 dans la région de Louga a été diagnostiqué le 5 avril, dans la capitale régionale.



Une personne ayant eu un ‘’contact’’ avec lui avait été testée positive trois jours plus tard. En quelques jours, 32 personnes avaient été infectées, à Louga.



Trente-et-un patients sont déclarés guéris, tandis qu’un autre est décédé. La majorité des cas a été recensée dans la commune chef-lieu de région.



Samedi dernier, un premier cas de Covid-19 a été enregistré à Linguère.



La maladie à coronavirus touche trois des huit districts sanitaires de la région médicale, Louga, Sakal et Linguère.

