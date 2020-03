Covid-19 : quatorze émigrés de retour placés en quarantaine à Guinguinéo

Quatorze personnes revenues d’Europe sont en quarantaine à Guinguinéo, a révélé le médecin-chef du district sanitaire Dr Ardo Mbaye Diouf, soulignant que ce nombre était au départ de 22 dont la majorité a été libérée au terme des quatorze jours de surveillance.



’’Ce sont des personnes qui sont suivies dans le cadre normal mais il n’y a aucun cas confirmé de covid-19 à Guinguinéo et d’ailleurs dans la région de Kaolack’’, a dit dans un entretien téléphonique avec l’Aps le médecin-chef qui a mis en place un dispositif de prévention.



’’Nous avons mis en place des mesures de prévention avec l’instauration systématique du lavage des mains au niveau de toutes les structures sanitaires et des services’’, a ajouté Dr Diouf.



Il a signalé aussi l’organisation permanente de caravanes de sensibilisation, de visites à domiciles par les acteurs communautaires et l’implication à partir de vendredi des éléments de la Croix-rouge et des étudiants de Guinguinéo qui viennent leur ’’prêter main forte’’ dans cette lutte contre le Covid-19.



Le port de masque est conseillé et les spots radios sont aussi diffusés, a déclaré Dr Diouf, assurant que tout est en train d’être mené pour ’’arrêter’’ la propagation de cette pandémie.



Les maires accompagnent cette croisade, a indiqué le médecin-chef signalant la contribution d’un million de l’édile de Guinguénéo remise au comité départemental de lutte ainsi que celles d’autres maires à hauteur de 50 mille francs Cfa ou 100 mille francs Cfa.



Il a affirmé que le Préfet a demandé aux autres maires qui devaient contribuer pour la célébration de la fête de l’Indépendance d’affecter cette somme à la lutte contre le coronavirus.

APS