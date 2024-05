"Crash" d'un hélicoptère présidentiel : craintes sur le sort du président iranien Ebrahim Raïssi

« Certaines informations non confirmées indiquent que l'hélicoptère transportant le président Raïssi aurait eu un accident dans la province de l'Azerbaïdjan oriental », a indiqué la télévision d'État, ajoutant que des opérations étaient « en cours » pour le localiser alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises.



Selon l'agence iranienne Tasnim, le lieu de l'accident de l'hélicoptère transportant le président Raïssi a été localisé près du village d'Uzi, non loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan.

Selon l'agence iranienne Tasnim, le lieu de l'accident de l'hélicoptère transportant le président Raïssi a été localisé près du village d'Uzi, non loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan. © RFI

Il s’agit d’une zone montagneuse, à 100 kilomètres de la ville de Tabriz, dans le nord-ouest de l’Iran.



Ebrahim Raïssi s'est rendu dimanche dans la province de l'Azerbaïdjan orientale, où il a notamment inauguré un barrage commun en compagnie du président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliev, à la frontière entre les deux pays, rapporte notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.



Sur cette photo publiée par le bureau de la présidence iranienne, le président Ebrahim Raïssi (à g.) s'entretient avec son homologue azéri Ilham Aliev à l'occasion de l'inauguration du barrage de Qiz Qalasi à la frontière de l'Iran et de l'Azerbaïdjan, dimanche 19 mai 2024. AP

Des recherches ont été lancées pour retrouver l'hélicoptère, mais elles sont rendues difficiles par les « conditions météorologiques défavorables », dont le brouillard, a indiqué le ministre de l'Intérieur Ahmed Vahidi, à la télévision d'État.



De son côté, le ministre n'a pas confirmé si le président Raïssi se trouvait à bord de l'appareil, qui faisait partie d'un convoi de trois hélicoptères transportant la délégation présidentielle. « Cela peut prendre du temps pour atteindre la zone de l'hélicoptère », a-t-il ajouté, alors que ce lieu serait situé dans la forêt de Dizmar, près de la ville de Varzaghan. Deux hélicoptères ont atterri sans encombre à Tabriz, la grande ville du nord-ouest de l'Iran, mais pas celui dans lequel se trouvait Ebrahim Raïssi.



Ebrahim Raïssi, un ayatollah de 63 ans, est président de la République islamique depuis juin 2021. Toujours coiffé de son turban noir et vêtu d'un long manteau de religieux, il avait succédé au modéré Hassan Rohani, qui l'avait battu à la présidentielle de 2017 et ne pouvait plus se représenter après deux mandats consécutifs.



