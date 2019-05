Culture : 1.216 personnes ont visité les Itinéraires artistiques de Saint-Louis

NDARINFO.COM

Ndar Création a réussi son pari de faire de Saint-Louis un carrefour culturel international à l’occasion de sa 6e édition, clôturée le 31 avril. Le vernissage d’ouverture a accueilli 154 personnes, dont une vingtaine d’artistes venus de différentes régions du pays, a-t-on appris.L’exposition a été visitée par 429 résidants à Saint-Louis et 183 étudiants.Par ailleurs, 117 résidents et 308 ont contemplé les œuvres accrochées sur les cimaises de la galerie du Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal ( CRDS). Au total, 1. 216 personnes ont été reçues dont d’éminentes personnalités politiques, administratives, autorités militaires, galeristes, conservateurs, etc.Cette année, deux innovations majeures ont été apportées à l’organisation des I.A.S grâce au soutien des partenaires.Des ateliers d’art sur le recyclage des plastiques ont été organisés au profit d’une vingtaine d’élèves et d’étudiants. Des performances artistiques ont bouclé l’événement. Ils ont vu la participation d’artistes sénégalais de renom.Une soixante de tableaux réalisés au cours de ces deux activités seront exposés dans la galerie jusqu'en fin juin 2019.