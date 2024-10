DIC : Dieguy Diop Fall placée en garde à vue

L'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire a été convoquée de nouveau ce jeudi à la Division des investigations criminelles (DIC). Dieguy Diop Fall a été placée en garde à vue après plusieurs heures d’audition, renseigne DakarActu.



Notons qu’à l’origine de son dossier judiciaire, un présumé détournement de 30 millions de francs CFA à la direction qu’elle a dirigée au ministère de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire.