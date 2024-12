DPG d’Ousmane Sonko : Fama Bachir BA appelle à des " investissements productifs pour l’emploi et la réduction de la pauvreté "

NDARINFO - Lors de la déclaration de politique générale du Premier Ministre Ousmane Sonko, la députée Fama Bachir BA a appelé à la mise en place d'un cadre de concertation sur le budget. " Cette initiative vise à impliquer toutes les composantes de la population dans une réflexion collective sur les voies de développement à adopter ", a-t-elle. Selon Mme BA, " cette démarche inclusive pourrait constituer un catalyseur pour une émergence socioéconomique au niveau local, tout en permettant de se distancier des anciennes pratiques contestées de l'ancien régime".



La députée a plaidé pour des "investissements productifs orientés vers la création d'emploi, la réduction de la pauvreté et de l'inégalité sociale". Elle a par ailleurs dénoncé l'inégalité salariale qui touche les enseignants décisionnaires, une situation qu'elle considère comme injuste et préjudiciable au développement éducatif du pays.



La parlementaire a exprimé son inquiétude concernant la situation des agents des Grands Domaines du Sénégal (GDS), qui font face à des menaces de licenciement. Elle a appelé l'État à intervenir rapidement pour protéger ces travailleurs. La spécialiste du développement local a conclu son discours en évoquant un besoin urgent d'actions concrètes pour répondre aux défis économiques et sociaux du Sénégal, tout en mettant en lumière les préoccupations des différentes couches de la société.



M.S/NDARINFO.COM