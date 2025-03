Dakar | Braquage de Ouakam : le cerveau de l’opération arrêté par la DIC

La Division des investigations criminelles (DIC) a mis la main sur Souleymane Bâ, présenté comme le cerveau du braquage spectaculaire survenu à Ouakam près du Monument de la Renaissance. Selon Libération, les enquêteurs l’ont piégé et arrêté ce mardi.



Actuellement en garde à vue, Souleymane Bâ est interrogé aux côtés de son père, qui aurait reçu un virement de 1,9 million FCFA peu après l’attaque. L’enquête implique au total sept suspects, dont les parents d’un autre fugitif surnommé "Paco", qui ont encaissé 4 millions FCFA via un service de transport « Tiak-Tiak ».



Par ailleurs, un complice, surnommé "Ada Fass", a reconnu avoir déjà dépensé une grande partie de sa part du butin, ne disposant plus que 400 000 FCFA, somme saisie par les enquêteurs.



Pour rappel, le braquage s’est déroulé en plein jour, lorsqu’un livreur a été violemment attaqué par neuf individus à moto, qui ont réussi à s’emparer d’un sac contenant 100 millions de francs CFA.



Moins de 48 heures après les faits, deux des braqueurs avaient déjà été localisés et arrêtés dans un appartement meublé aux Parcelles Assainies. Grâce à une intervention rapide du Groupe de recherche et d’intervention (GRI), 21 millions FCFA ont pu être récupérés.



L’enquête se poursuit pour retrouver les autres complices en fuite et tenter de mettre la main sur le reste du butin.



Avec EMEDIA