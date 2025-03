Dakar | Les Installations des quartiers " Maréchal" et " Saint-Exupéry" restituées au Sénégal par les Forces françaises

Dans le cadre du partenariat militaire entre la France et le Sénégal, les Éléments français au Sénégal (EFS) ont officiellement remis, ce vendredi 7 mars, les installations et logements des quartiers Maréchal et Saint-Exupéry de Hann Mariste à la partie sénégalaise. Cette restitution s’inscrit dans la dynamique de réorganisation des accords bilatéraux de défense entre les deux pays.



Cette décision fait suite à la réunion de la commission conjointe franco-sénégalaise, tenue le 28 février 2025, sous la présidence du Général Abdou Latif Kamara, directeur de l’Institut de Défense du Sénégal. Étaient également présents l’ambassadrice de France au Sénégal, Mme Christine Fages, et le Général Yves Aunis, commandant des Éléments français au Sénégal, représentant la partie française.



La commission conjointe, instaurée selon le communiqué du 12 février 2025, a pour mission d'examiner les modalités de restitution des emprises militaires françaises au Sénégal. Elle travaille également à rénover et redéfinir le partenariat bilatéral de défense et de sécurité entre les deux nations.



Les quartiers Maréchal et Saint-Exupéry, situés à proximité du parc de Hann à Dakar, étaient prêts à être restitués depuis l’été 2024. Conformément au calendrier adopté, cette restitution marque la première étape d’un processus de rétrocession des installations militaires françaises encore présentes sur le territoire sénégalais. D'autres sites suivront selon le programme conjointement validé par les deux parties.



La remise des installations s’inscrit dans le cadre du traité de coopération militaire signé le 18 avril 2012 entre la République française et la République du Sénégal. Ce partenariat vise à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité tout en respectant la souveraineté sénégalaise.



