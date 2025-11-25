Dakar : 2 500 conteneurs maliens bloqués au port à cause des tensions sur le corridor routier

Environ 2 500 conteneurs à destination du Mali sont actuellement bloqués au port autonome de Dakar (PAD), en raison des perturbations sur les axes routiers reliant le Sénégal au pays enclavé, a indiqué lundi le directeur général du port, Wally Diouf Bodian.





« En raison d’un certain nombre de problèmes qui se posent au niveau du corridor Dakar-Bamako, nous en sommes arrivés à une situation où à peu près 2 500 conteneurs destinés au Mali se sont retrouvés au niveau du port de Dakar », a-t-il déclaré en marge du forum sur la facilitation du commerce, tenu ce lundi dans la capitale sénégalaise.





Le blocage du trafic routier sur les corridors reliant le Mali au Sénégal et à la Mauritanie affecte directement le fonctionnement du PAD, principal point de transit des importations maliennes, qui représentent environ 70 % du volume total acheminé vers ce pays.





Craignant une congestion portuaire, les autorités portuaires sénégalaises ont entamé des discussions avec une délégation malienne conduite par le ministre des Transports et des Infrastructures, ainsi qu’avec le ministre sénégalais des Pêches.





Parmi les mesures prises figure l’annulation exceptionnelle des frais liés au magasinage, à la surestarie et à la détentiondes marchandises maliennes, afin de faciliter leur évacuation, a précisé le directeur du port.



LE SOLEIL





