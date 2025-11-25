Fièvre de la vallée du Rift : l’épidémie en phase descendante au Sénégal, selon un responsable de l’ISRA

L’épidémie de fièvre de la vallée du Rift, signalée ces derniers mois dans certaines régions du Sénégal, est désormais « dans sa phase descendante », a déclaré lundi à Dakar Assane Guèye Fall, directeur du Laboratoire national de l’élevage et de recherches vétérinaires de l’Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA).





« On voit que l’épidémie est dans sa phase descendante, parce que les moyens humains, financiers et matériels ont été mobilisés pour y faire face », a-t-il affirmé.





Selon lui, la riposte multisectorielle impliquant les secteurs de la santé humaine et animale a permis de contenir la propagation du virus, qui affecte principalement les animaux mais peut également se transmettre à l’homme.





« Le Sénégal est bien outillé pour faire face à ce type d’épidémie », a-t-il insisté.



Lors de la même rencontre, le président du Conseil de l’ordre des médecins vétérinaires du Sénégal, le docteur El Hadji Sidy Fall, a mis en avant l’importance de la sensibilisation sur le bon usage des antimicrobiens.





En collaboration avec la FAO et le laboratoire de l’ISRA, sa structure a organisé une journée de sensibilisation destinée aux vétérinaires et producteurs afin de lutter contre l’usage abusif des antibiotiques, a-t-il précisé.



