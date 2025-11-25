Connectez-vous
Fièvre de la vallée du Rift : l’épidémie en phase descendante au Sénégal, selon un responsable de l’ISRA

Mardi 25 Novembre 2025

L’épidémie de fièvre de la vallée du Rift, signalée ces derniers mois dans certaines régions du Sénégal, est désormais « dans sa phase descendante », a déclaré lundi à Dakar Assane Guèye Fall, directeur du Laboratoire national de l’élevage et de recherches vétérinaires de l’Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA).
 

« On voit que l’épidémie est dans sa phase descendante, parce que les moyens humains, financiers et matériels ont été mobilisés pour y faire face », a-t-il affirmé.
 

Selon lui, la riposte multisectorielle impliquant les secteurs de la santé humaine et animale a permis de contenir la propagation du virus, qui affecte principalement les animaux mais peut également se transmettre à l’homme.
 

« Le Sénégal est bien outillé pour faire face à ce type d’épidémie », a-t-il insisté.

Lors de la même rencontre, le président du Conseil de l’ordre des médecins vétérinaires du Sénégal, le docteur El Hadji Sidy Fall, a mis en avant l’importance de la sensibilisation sur le bon usage des antimicrobiens.
 

En collaboration avec la FAO et le laboratoire de l’ISRA, sa structure a organisé une journée de sensibilisation destinée aux vétérinaires et producteurs afin de lutter contre l’usage abusif des antibiotiques, a-t-il précisé.

Avec APS

 



