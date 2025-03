Dakar : Démantèlement de huit dépôts illégaux de médicaments à Grand Yoff

L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a mené, en collaboration avec la Brigade nationale de lutte contre le piratage et la contrefaçon, une opération sur le marché de Grand Yoff à Dakar. Cette intervention a permis de démanteler huit dépôts illégaux de médicaments et d’interpeller huit individus impliqués dans ce trafic.



Une grande quantité de médicaments prohibés a été saisie, notamment des antalgiques, des anti-inflammatoires, des antihistaminiques, des aphrodisiaques et des anabolisants sous forme de sirop. Ces produits, vendus en dehors des circuits officiels, représentent un danger pour la santé publique en raison de leur provenance incertaine et de l’absence de contrôle médical.



L’ARP rappelle que cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon et le trafic de médicaments falsifiés. Elle réaffirme son engagement à garantir aux citoyens un accès à des produits de santé sûrs et conformes aux normes en vigueur. L’Agence invite également la population à éviter l’achat de médicaments en dehors des structures pharmaceutiques agréées et à signaler toute activité suspecte aux autorités.