Débarquements à NDIAGO : Idy s’oppose et raille Macky SALL : « il est devenu le sous-préfet du Président Aziz » (vidéo)

L’ancien Premier ministre qui a exprimé sa compassion à l’endroit des six victimes de l’effondrement, ce matin, d’une concession à DAKK ce matin, s’est insurgé contre les concessions accordées par le président Macky SALL dans le nouvel accord de pêche qui sera signé avec la Mauritanie, en fin mars 2018.



Idy a dénoncé notamment « le manque de fermeté » de Macky SALL, en marquant son soutien aux populations de la Langue de Barbarie tourmentées par les dernières houles dangereuses.



« Lorsque le président Macky SALL était en Mauritanie, il a répété en instant qu’il fallait respecter la souveraineté, les lois et règlements de ce pays, comme s’il était devenu sous-préfet du Président Ould Ebdel Aziz », a-t-il déclaré.



« Je me suis demandé s’il était venu négocier un accord ou se dire qu’il se soumettait à son hôte », s’est-il interrogé.



Très en verve, Idrissa SECK estime que le débarquement à NDIAGO inscrit dans le projet de nouvel accord est à l’antipode des intérêts des pêcheurs de Guet-Ndar.



« Il est vrai qu’un climat de concorde doit nous lier avec nos voisins de la Mauritanie. Mais la vérité et la sauvegarde des intérêts des deux parties sont les socles de la paix », a-t-il ajouté.



Poursuivant, il a indiqué qu’au vu de l’introduction des troupeaux de chameaux et de bœufs au Sénégal par éleveurs mauritaniens, des « conditions préférentielles » devraient être accordées aux pêcheurs de la Langue de Barbarie.



