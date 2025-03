Décès d'Abdou Diouf, le DG du Budget

La Direction générale du Budget (DGB) est plongée dans le deuil après la disparition soudaine de son Directeur général, Abdou Diouf. Selon les informations rapportées par Dakaractu, le haut fonctionnaire est décédé ce vendredi soir des suites d’un malaise.



Inspecteur du Trésor de formation, Abdou Diouf était reconnu pour son expertise et son dévouement au service public. Nommé à la tête de la DGB le 22 janvier 2025, il succédait à Maguette Niang. Avant cette nomination, il occupait le poste stratégique de coordonnateur de la Direction générale du Budget, où il s’était distingué par son engagement et sa rigueur.



La carrière d’Abdou Diouf a été marquée par une ascension bâtie sur la compétence et la loyauté. En tant qu’inspecteur du Trésor, il a consacré sa vie à la gestion rigoureuse des finances publiques et à l’élaboration de politiques budgétaires transparentes et efficaces. Son passage à la tête de la DGB, bien que bref, a été salué pour sa vision et sa détermination à moderniser les processus budgétaires.



Le décès d’Abdou Diouf représente une perte considérable pour l’administration. Ses collègues et partenaires saluent un homme de principes, apprécié pour son professionnalisme et sa capacité à fédérer autour des projets structurants.



Dans cette période douloureuse, la rédaction de Ndarinfo.com présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à l’ensemble du personnel de la Direction générale du Budget.