Décès de El Hadj Tall Ngol Ngol, animateur à la 2stv

La 2STV et l'ensemble de son personnel sont profondément attristés d'annoncer le rappel à Dieu de El Hadj Tall Ngol Ngol, animateur de la chaîne. Sa disparition marque une perte immense pour le monde de l'audiovisuel et pour tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés ou de suivre son émission "Penccu Rewmi".



Maître de la parole, a été choisi ambassadeur de la paix par Global posperity and peace initiative.