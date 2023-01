Décès de Gora Ndoye, député de Yewwi Askan Wi

« Nous venons de perdre un homme d’une dimension exceptionnelle, qui avait fini de faire corps avec le projet que nous portons pour le Sénégal et l’Afrique. L’honorable Gora Ndoye est parti sur la pointe des pieds, laissant l’Asie et le Moyen-Orient, le parti et la coalition, l’Assemblée nationale, et surtout sa famille, orphelins d’une valeur sûre et inestimable.



Je m’incline et présente mes plus attristées condoléances à sa famille et au peuple sénégalais.

Puisse le Seigneur l’accueillir et l’envelopper de sa Miséricorde et de son Pardon infinis », a expliqué Ousmane Sonko sur sa page Facebook