Décès de Serigne Ahmed SY Ibn Serigne Babacar

Triste nouvelle pour la confrérie Tidiane et toute la ummah islamique. Nous venons d’apprendre le décès de Serigne Sidy Ahmed Sy, Ibn Serigne Babacar Sy, décès survenu ce mercredi, 3 avril 2019, à l’hôpital Principal de Dakar.



Fils de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Rokhaya Ndoye, petit-fils de Seydi El Hadji Malick Sy, Serigne Sidy Ahmed Sy fut connu pour sa grande discrétion, malgré une importante culture et une connaissance reconnue dans plusieurs branches du savoir théologique.



Il était notamment spécialisé en Droit islamique mais également en grammaire arabe et fut un des plus illustres connaisseurs de la confrérie de Cheikh Ahmed Tidiane. En cette douloureuse circonstance, le groupe Emedia présente ses sincères condoléances à toute la famille de Tivaouane et à l’ensemble des Sénégalais.



EMEDIA