Décès de Sokhna Asta Walo Mbacké : Ousmane Sonko présente les condoléances de la nation à la famille éplorée

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présenté, vendredi, à Touba (centre) les condoléances du chef de l’État, du gouvernement et de la nation à la famille de feu Serigne Saliou Mbacké suite au rappel à dieu de sa fille ainée, Sokhna Asta Walo Mbacké.



‘’Je suis ici à Touba au nom du président de la République Bassirou Diomaye Faye pour présenter les condoléances du gouvernement et de la nation à la famille de Serigne Saliou Mbacké, à travers son khalife Serigne Cheikh Saliou Mbacké, suite au rappel à dieu de la sœur de ce dernier, Sokhna Asta Walo Mbacké’’, a dit le chef du gouvernement, accompagné d’une délégation restreinte.



Ousmane Sonko a déclaré que Sokhna Asta Walo Mbacké était à la fois une mère et un guide pour lui, rappelant que la défunte avait beaucoup prié pour lui lors de leur dernière conversation téléphonique, alors qu’il traversait des moments difficiles liés à ses activités politiques.



Le Premier ministre a réaffirmé les solides relations qui le lient à la famille de Serigne saliou Mbacké, avant de terminer son discours par des prières pour le repos éternel de l’âme de la disparue.



Née en 1938 dans le village de Lombel Sayal, près de Ndiapandal, Sokhna Asta Walo Mbacké est la fille aînée de Serigne Saliou Mbacké, cinquième khalife du mouridisme.



Profondément attachée aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de cette confrérie musulmane, elle a joué un rôle essentiel dans la préservation des valeurs mourides.



Sokhna Asta Walo Mbacké est décédée le mercredi 28 août 2024 ; elle est inhumée au cimetière de Bakhya de Touba.



APS