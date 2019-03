Défaites au Baol : Un rapport des Rg édifie Macky Sall

S'il y a un bastion électoral qui résiste à la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) depuis 2012, c'est bien le Baol qui englobe Diourbel, Touba et Mbacké. Dans une note accablante les Renseignements généraux (Rg) expliquent les causes des défaites de Macky Sall.



D'après ce document confidentiel parcouru par L'Observateur, l'erreur du président de la République a été de vouloir toujours entretenir, avec la stratégie des mallettes d'argent, les marabouts Mbacké-Mbacké leurs épouses. Ce qui a suscité des frustrations chez les populations et certaines familles maraboutiques.



Macky Sall n'a pas aussi suivi les pas de ses prédécesseurs Diouf et Wade. Ces derniers évitaient, autant que faire se peut, de confier des responsabilités politiques à des marabouts. Histoire d'éviter, selon les Rg, des déséquilibres entre familles maraboutiques.



Ce n'est pas tout. Car, le rapport pointe l'ostracisme dont cette partie du pays fait l'objet.



En effet, Diourbel reproche à Macky Sall de n'avoir qu'un seul ministre : le ministre délégué au Budget, l'Ige Birima Mangara, à qui il est interdit de faire de la politique.



Et, pour ne rien arranger, Aminata Tall, la présidente du Cese, vit à Dakar. Le département de Bambey n'a plus de ministres depuis les départs de Mor Ngom et Pape Diouf. Idem pour Mbacké qui n'a plus de membres au gouvernement depuis feu Iba Guèye et Moussa Sakho.



SENEWEB