Défection dans les rangs du MODEL/ST-LOUIS : Djiby NDIAYE quitte le parti.

" En rentrant au MODEL, j’avais placé le dévouement au-dessus de l’ambition et l’intégrité au-dessus de l’opportunisme pour observer les règles d’appartenance à une chose plus grand que soi. J’ai fait preuve de dynamisme, d’abnégation et de loyauté envers vous-même et envers le parti. Je vous serai toujours reconnaissant de m’avoir permis de prendre part à des rencontres politiques importantes", déclaré le désormais ex-membre du bureau politique de ce parti.



" J’avais cru en votre leadership jusqu’à ce jour où nous avions eu des divergences d’opinions à propos de la nécessité de la formation et l’insertion des jeunes qui sont absentes dans les perspectives du parti. A plusieurs reprises, nous avions discuté des moyens d’exorciser l’exclusion persistante des jeunes au sein de la coordination. Nous avons rédigé et proposé un document pour l’autonomisation de la jeunesse. Mais votre désintérêt m’a fait comprendre que le critère politique essentiel pour vous n’est pas d’instaurer un débat contradictoire ni d’autonomiser la jeunesse. Toutes nos initiatives au profit de la jeunesse et du parti ont été bloquées y compris notre programme d’académie itinérante qui n’était qu’un outil de formation politique pour nos militants", a-t-il dans une lettre adressée au coordonnateur régional Cheikh GAYE.



Poursuivant, il indique que "le nouvel ordre politique s’accompagne de la fin de certaine forme de militantisme".



"Nous nous attachons à affirmer notre leadership qui renvoie à notre volonté de transformer notre pays. Nous ne pouvons pas jouer un rôle et remplir un devoir là où la subordination est la règle encore moins faire du destin personnel de quelques-uns la cause première de notre engagement. Tout en menant une défense de principe d’un idéal contre l’hostilité à l’autonomie des jeunes, nous nous battrons contre la liquidation d’une catégorie d’ambitieux par certains comportements", a conclu le jeune responsable politique.



NDARINFO.COM