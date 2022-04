Demba Ka d’Edk débloque plus de 200 millions FCFA pour moderniser le marché de Malika

C’est une vieille doléance des femmes de la commune de Malika qui vient d’être satisfaite. En effet, depuis très longtemps, leur marché était dans un état de délabrement très avancé. Pendant la saison des pluies, il devenait méconnaissable à cause des eaux stagnantes. Les femmes peinaient à exercer convenablement leur travail. Les clientes aussi éprouvaient d’énormes difficultés pour s’y rendre. Aujourd’hui, le marché a été modernisé pour un coût de plus de 200 millions par Demba Ka. «Nous invitons toutes les populations de la commune à bien prendre soin de ce bijou que nous a offert Demba Ka, président directeur général de l’Etablissement Demba Ka (Edk). Nous lui en sommes reconnaissants. Ce n’est la seule infrastructure qu’il a offerte à la commune. Il nous a construit un terrain de sport qui nous rapporte beaucoup par jour en termes de taxes et qui fait courir toute l’élite footballistique du département de Keur Massar. Le lycée, la maison de la femme, le club Unesco, toutes ces infrastructures sont en chantier grâce à lui », a témoigné le maire de la commune de Malika, Momar Talla Gadiaga.