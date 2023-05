Démission : Mody DIOP claque la porte de Taxawu Sénégal

" Pour convenance personnelle et par fidélité aux principes et convictions fortes qui ont toujours sous-entendu mon engagement citoyen et politique, j'ai démissionné à compter de ce jour de la dite coalition conséquemment de ma fonction de coordonnateur au niveau de la commune de GANDON Département de Saint-Louis", renseigne MODY DIOP, coordonnateur Pool national de management de ADK et de la coalition Taxawu Sénégal commune de Gandon.



" J'ai fait le choix face aux nombreux appels de répondre à celui du PEUPLE incarné par le mouvement des FORCES VIVES DE LA NATION F24, ce digne et vaillant PEUPLE dont la défense des intérêts reste le seul combat qui vaille et qui donne du sens à notre engagement citoyen, politique et patriotique", écrit l'ancien élu du conseil régional de Saint-Louis et vice-président sortant du conseil départemental.