Démission d'Aliou Sall : Un "épiphénomène" selon Abdoul Mbaye

L'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, considère que la démission d'Aliou Sall, ce mardi, de son poste de directeur général de la Caisse des dépôts et de consignations (Cdc) est un "épiphénomène".



Joint au téléphone par Seneweb, il déclare: "La démission d'Aliou Sall était attendue, mais ça ne règle pas le problème. C'est un épiphénomène".



Pour le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), "le problème, c'est qu'Aliou Sall a pu obtenir quelque chose, mais ce n'est pas lui le principal responsable".



De toute façon, d'après toujours Abdoul Mbaye, "l'important, c'est de rendre justice d'une part, et de faire obtenir réparation au Sénégal. Et cela, ce n'est pas par Aliou Sall que ça va passer



