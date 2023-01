Démission réclamée du ministre des Transports : Alioune Tine invite Mansour Faye à assumer sa responsabilité morale

L’appel à la démission de Mansour Faye a été agité, après les accidents de Sikilo et de Sakal qui ont fait plus de 60 morts. Aliou Tine, fondateur d’Afrikajom Center, estime qu'il faut avoir une responsabilité morale.



«Quand on vous confie la gestion d'un secteur et que des personnes meurent en un temps record, il faut se sentir responsable moralement. L'action politique doit avoir un sens éthique, moral et social. Il faut lui donner du sens. Savoir dire que ce n'est pas ma faute, mais je me sens responsable moralement. Abdoulaye Diouf Sarr est parti pour moins que ça. C'est une manière de mettre à l'aise le président, le gouvernement», a dit l’invité d’"Opinion" sur Walfadjri.





Sur les causes de ces accidents, il dira qu’il s’agit d’une responsabilité collective. Les transporteurs, les usagers, ceux qui ont fait les routes, tout le monde est responsable. "Nous avons vécu une situation inouïe avec l’accident de Sakal et de Sikilo. Cela après la tragédie du "Joola". On avait dit plus jamais ça. C'est un échec et une responsabilité collective" selon lui.



«Ce n’est pas la première fois que le gouvernement prend des résolutions. En 2017, il y avait 10 commandements. Aujourd'hui, il y a en 23. Il ne s'agit pas de tenter de régler la question dans des bureaux. On se rend compte après que l'application pose problème. Il faut dialoguer autour de la table avec l'ensemble des acteurs. Nous invitons l'État dans ce domaine et les transporteurs doivent comprendre que la vie humaine est sacrée», dit-il.





S’agissant des solutions durables à adopter, Alioune Tine note que le monde est en train de changer. L'Afrique détient une position stratégique et doit penser à se renforcer dans ce domaine. «Si on ne règle pas la question du transport, surtout au niveau sous-régional, on ne peut pas régler la question de l'économie. Il faut réfléchir sur le réseau ferroviaire et penser à une autre forme de transport. Le réseau ferroviaire est moins polluant et transporte beaucoup plus de personnes en un temps record».