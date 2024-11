Département de Mbacké : Pastef obtient 128 028 voix, Takku Wallu 8554 voix

Les résultats issus de la commission départementale de recensement des votes ont confirmé le succès de Pastef-Les Patriotes dans le département de Mbacké. La coalition dirigée par Ousmane Sonko a obtenu 119 474 voix de plus que la coalition « Takku Wallu », arrivée en deuxième position.



La commission départementale de recensement des votes de Mbacké a dévoilé les résultats provisoires des élections législatives anticipées qui se sont déroulées dimanche dernier. Parmi les 383 046 inscrits sur les listes électorales, 165 992 ont voté, et 1 165 bulletins nuls ont été décomptés.



Au total, 164 827 suffrages valablement exprimés ont été enregistrés.

La coalition Pastef-Les Patriotes s'est imposée en recueillant 128 028 voix.



La coalition « Takku Wallu » s'est classée en deuxième position avec un total de 8 554 voix. Ainsi, Pastef a remporté les cinq sièges du département de Mbacké. Serigne Cheikh Thioro Mbacké, Fatma Mbodji, Ahmadou Lo, Diogomaye Diaw et Khady Sow ont été choisis pour siéger au Parlement et représenter le département pendant les cinq prochaines années.



Il convient également de mentionner que la coalition d'Amadou Ba, « Jamm Ak Njarin », s'est classée en troisième position avec 5 983 voix. Elle est suivie par la coalition « Samm Sa Kaddu », qui a obtenu 2 191 voix dans le département de Mbacké.



Le Soleil Digital