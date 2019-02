Dernière minute - Khalifa Sall soutient Idrissa Seck

Maire de Dakar révoqué par le pouvoir et incarcéré depuis mars 2017, député radié par ses pairs, candidat à la présidentielle invalidé par le Conseil constitutionnel, Khalifa Ababacar Sall a fait son choix. C’est par procuration qu’il participera à l’élection présidentielle du 24 février, en apportant son soutien à l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, président du parti Rewmi et tête d’affiche de la coalition Idy 2019.



Sa décision a été officialisée ce 8 février à travers un communiqué rendu public par ses collaborateurs. La décision rendue à Abuja le matin même par la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) est le déclic qui a décidé Khalifa Sall à annoncer son ralliement quelques heures plus tard.



Avec jeuneafrique