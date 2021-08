Déthié FALL témoigne sur ABC : " maître dans le bon prêche, le bel exemple, la bonne moralité et la bonne conduite Républicaine"

Abasourdi et décontenancé, je ne puis exprimer la profonde tristesse qui m’envahit à l'annonce de la disparition du grand-frère, ancien ministre des affaires étrangères et médiateur de la République , Me Alioune Badara CISSE.

Il était incontestablement maître dans le bon prêche , le bel exemple, la bonne moralité et la bonne conduite Républicaine.



Tel un grand frère, partageant St Louis et la République, il ne manquait jamais l'occasion de m'appeler affectueusement "petit frère", et me prodiguer de sages et généreux conseils, comme à son habitude.



Homme multi-époque, à la science avérée et à l'intelligence mondialement reconnue , transcendant toutes les chapelles politiques, ABC comme on l’appelait affectueusement était ce genre d'homme politique qui incarnait, à la perfection, les belles vertus de soldat de la République.



Une perte énorme pour St Louis, sa ville natale, le Sénégal et l'Afrique. Une perte aussi pour la démocratie, la justice, l'état de droit et le panafricanisme.



Je présente mes plus émues condoléances à toute la Nation Sénégalaise , à sa famille biologique et politique.



J'implore d'Allah SWT, dans sa miséricorde infinie, lui accorder le pardon et Son Paradis le plus élevé.



Déthié FALL

Président PRP