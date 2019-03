Dialogue : TAS n'y sera pas !

Le parti La République des Valeurs, dirigé par Thierno Alassane Sall, a décidé de décliner l'appel au dialogue lancé par le Président Macky Sall aussitôt après l'officialisation de sa réélection avec un score de 58,26%.



"La République des valeurs ne participera pas au dialogue du Président Macky Sall, informe la formation de l’ancien ministre de l’Énergie à travers un communiqué. Après avoir fait éliminer injustement des candidats à la présidentielle par sa loi antidémocratique sur le parrainage, Macky Sall veut, aujourd'hui, nous parler d'un nouveau soi-disant appel au dialogue."



Thierno Alassane Sall et ses camarades précisent que "la République des valeurs est dans lopposition et restera dans l’opposition, libre de constater et de dénoncer les dérives du pouvoir, d'apporter des propositions pour aller dans le sens des intérêts du peuple sénégalais".



SENEWEB