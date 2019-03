Dialogue avec Macky SALL : l'opposition Saint-Louisienne joue la carte de la prudence

Maître Abatalib Guèye, coordinateur de la coalition Madické 2019, le docteur Abdoulaye Ndoye de la coalition Idy 2019 et d'autres représentants des partis de l'opposition à Saint-Louis, sont unanimes sur l'idée d'un dialogue entre les différentes couches de la société sénégalaise. Car selon eux, le moment est venu de discuter autour de l'essentiel et oublier certaines considérations politiques.



Toutefois, le plénipotentiaire de la coalition Idy 2019 s'interroge sur les termes de référence du dialogue annoncé par le président Macky Sall. Le docteur Ndoye déclare que "le dialogue est impératif. Mais si c'est dialoguer pour jeter de la poudre aux yeux de l'opinion afin de réduire l'opposition à sa plus petite expression, on n'a pas besoin de répondre à ce dialogue. Il n'est pas sincère."



Embouchant la même trompette, Me Abatalib Guèye de la coalition Madické 2019 soutient que « si c’est dialoguer pour résoudre quelques problèmes d’ordre politique entre le pouvoir et l’opposition, on en n’a pas besoin. Car ce n’est pas intéressant. Par contre on a l’obligation de faire des concertations sur les questions d’intérêt national. »



Ces deux responsables restent convaincus que le retour de Karim Wade et la libération de Khalifa Sall ne doivent être en aucun cas une obligation pour la tenue de cette rencontre. Cependant, leur acquittement participera à consolider la cohésion sociale.



Avec DAKARACTU