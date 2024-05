Dialogue national : Lancement de la plateforme Jubbanti

La plateforme en ligne Jubbanti (redresser, en wolof) a été lancée, jeudi, par la présidence de la République sénégalaise en prévision du Dialogue national sur le fonctionnement de la justice qui commence mardi et vise à rassembler les préoccupations des citoyens sénégalais.



‘’Le président de la République a décidé de mettre en place cette plateforme [Jubbanti] qui va permettre aux citoyens de donner leurs avis sur le thème retenu pour le dialogue national axé sur la réforme de justice’’, a déclaré Ousseynou Ly, ministre-conseiller, porte-parole de la présidence de la République.



La journée du dialogue national est prévue mardi au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio autour du thème « La réforme et la modernisation de la justice ».



« Ces assisses traduisent la volonté politique du chef de l’Etat de réconcilier la justice et les justiciables », a soutenu Ousseynou LY.



La plateforme en ligne Jubbanti va permettre à tous les citoyens de pouvoir partager leurs expériences, leurs opinions et de donner leurs suggestions sur le fonctionnement de la justice.



Le porte-parole de la présidence estime que dans le système judiciaire, on ne peut pas occulter un acteur clé qui est le justiciable.



« Et c’est la raison pour laquelle le président de la République a jugé nécessaire de lui donner la parole’’, a-t-il fait valoir.



