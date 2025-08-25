Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Abass Fall succède à Barthélemy Dias à la tête de la mairie de Dakar

Lundi 25 Août 2025

Abass Fall succède à Barthélemy Dias à la tête de la mairie de Dakar

Le conseil municipal de Dakar a porté lundi son choix sur Abass Fall comme nouveau maire de la capitale sénégalaise, au terme d’une session marquée par de fortes tensions politiques.

Soutenu par le parti Pastef, M. Fall a recueilli 49 voix, devançant sa principale rivale Ngoné Mbengue (30 voix) ainsi que d’autres candidats.

Il succède à Barthélemy Dias, dont la démission reste toutefois contestée devant la Cour suprême.

Le scrutin, supervisé par le préfet de Dakar, intervient dans un contexte de recomposition des équilibres politiques locaux. Les recours introduits devant la justice laissent planer une incertitude sur la stabilité de ce nouveau leadership municipal.
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.