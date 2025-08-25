Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

L’ONU dénonce l’inaction internationale après une frappe israélienne sur un hôpital à Gaza

Lundi 25 Août 2025

L’ONU dénonce l’inaction internationale après une frappe israélienne sur un hôpital à Gaza

Le chef de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, a fustigé lundi l’« inaction choquante » de la communauté internationale après une frappe israélienne ayant visé un hôpital à Gaza et fait au moins 20 morts, dont cinq journalistes.

« Cette frappe revient à faire taire les dernières voix qui dénoncent la mort silencieuse d’enfants victimes de la famine », a-t-il écrit sur X, déplorant « l’indifférence et l’inaction du monde ».

La porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, Ravina Shamdasani, a elle aussi critiqué l’absence de réaction internationale : « L’assassinat de journalistes à Gaza devrait choquer le monde, non pas en le plongeant dans un silence stupéfait mais en le faisant agir », a-t-elle déclaré, rappelant que « les journalistes et les hôpitaux ne sont pas des cibles ».
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.