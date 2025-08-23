Un cas de Mpox détecté à Dakar

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, dans un communiqué reçu samedi, la détection d’un cas de Mpox (variole du singe) dans la capitale sénégalaise.



Il s’agit d’un ressortissant étranger entré au Sénégal le 19 août 2025. Présentant des symptômes évocateurs, il a été admis le 21 août au Service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, où un prélèvement a été effectué. Le résultat, revenu positif le lendemain, a confirmé l’infection.



Selon le ministère, l’état clinique du patient est stable. Il a été placé en isolement et bénéficie d’une prise en charge conforme aux protocoles sanitaires en vigueur.



Les autorités sanitaires appellent la population « à faire preuve de sérénité, à suivre les conseils des agents de santé et à se rapprocher de la structure la plus proche en cas d’apparition de signes ».



