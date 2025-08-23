CHAN 2025 : le Sénégal en demi-finale après sa victoire sur l’Ouganda

L’équipe nationale locale du Sénégal s’est qualifiée samedi pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), en battant l’Ouganda (1-0) à Kampala.



L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 62e minute par Oumar Ba. Les Lions locaux affronteront mardi, en demi-finale, les Lions de l’Atlas du Maroc, tenants du titre.



Solide dans le secteur défensif, le Sénégal s’illustre comme la meilleure défense du tournoi avec seulement un but concédé et trois clean sheets en quatre rencontres. Le défenseur Seyni Mbaye Ndiaye a d’ailleurs été désigné meilleur joueur du match.



Comme la Tanzanie et le Kenya, autres pays organisateurs de cette édition, l’Ouganda s’arrête au stade des quarts de finale.



