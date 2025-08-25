Israël tue quatre journalistes lors d’une frappe sur l’hôpital Nasser à Gaza

Quatre journalistes palestiniens ont été tués lundi lors d’une frappe israélienne menée avec un drone contre l’hôpital Nasser, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, ont indiqué les autorités sanitaires locales et plusieurs médias internationaux.



Au total, quinze personnes ont péri dans cette attaque, selon le ministère de la Santé de Gaza. D’après Al-Jazeera, le tir a visé les étages supérieurs du bâtiment, dont le toit où travaillaient les journalistes. Le flux vidéo en direct assuré par le photojournaliste Houssam El-Masri (Reuters) s’est brutalement interrompu au moment de l’explosion, a confirmé l’agence.



Les autres journalistes tués ont été identifiés comme Moaz Abu Taha (NBC), Mohammad Salamé (Al-Jazeera) et Mariam Abou Daqa (collaboratrice de l’Associated Press et de The Independent Arabic). Le photographe Hatem Khaled (Reuters) a été blessé.



Selon Reporters sans frontières (RSF), près de 200 journalistes ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, dont une quarantaine dans des circonstances qui laissent « penser à un ciblage de l’armée israélienne ». « Nous avons recensé des tirs directs ou l’envoi de missiles contre des journalistes identifiés comme tels », a dénoncé lundi le directeur général de RSF, Thibaut Bruttin, sur franceinfo.



