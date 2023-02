Diourbel: neuf partisans de Ousmane Sonko condamnés

Arrêtés samedi dernier par la police puis placés sous mandat de dépôt le mardi dernier, les neuf membres de Pastef/ Diourbel viennent d'être fixés sur leur sort. Ces partisans de Ousmane Sonko ont été déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés.



Ainsi le coordonnateur départemental du parti Pastef et ses huit co-prévenus ont été condamnés à une peine de prison de six mois avec sursis. Ils devront payer une amende de 100 000 francs.





Pour rappel, les responsables locaux de Pastef/Diourbel incriminés étaient dans les rues et au lycée d'enseignement général (lycée Ndayane) pour distribuer des flyers et sensibiliser les personnes rencontrées sur leur projet politique, dans le cadre de l'opération "Weur ndombo".



Certains d'entre eux se sont introduits dans l'établissement scolaire, d'après une source de Seneweb.



Mais les hommes du commissaire Mor Ngom ont vite fait d'interrompre cette manifestation non autorisée par le préfet, avec l'arrestation de neuf des manifestants pour participation à une manifestation non autorisée.



SENEWEB