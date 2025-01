Direction technique nationale du football : Amara Traoré, nouveau responsable du Département d’élite

Le football sénégalais entame un nouveau chapitre avec la nomination d'Amara Traoré au poste de responsable du Département d’élite de la Direction technique nationale.



Succédant à Aliou Cissé, l'ancien président de la Linguère qui a conduit les Lions à des succès retentissants sur la scène africaine, cette désignation marque un retour significatif pour l’ancien sélectionneur, reconnu pour sa vaste expérience et sa connaissance approfondie du football africain.



Ancien buteur du club français de Gueugnon et international dans toutes les catégories, Amara Traoré a déjà laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du football sénégalais, ayant dirigé l’équipe nationale entre 2009 et 2012. Sous sa conduite, les Lions ont connu d'importants progrès, témoignage de son savoir-faire et de son engagement envers le développement du football au Sénégal. Sur le plan local, il a également exercé son talent d’entraîneur au sein de clubs prestigieux tels que la Linguère de Saint-Louis et le Jaraaf de Dakar, contribuant ainsi à l’essor du football dans ces équipes.



Cette nomination intervient dans un contexte particulièrement crucial, alors que le Sénégal se prépare à affronter plusieurs échéances majeures, notamment les Championnats d’Afrique des Nations U17 et U20, ainsi que le Championnat d'Afrique des nations (CHAN). La Direction technique nationale espère qu’Amara Traoré, fort de son expérience, insufflera un nouvel élan à la gestion de l’élite footballistique du pays et contribuera à renforcer la formation des jeunes talents.



Le défi sera immense pour Amara Traoré, qui doit maintenant s’assurer de maintenir l’élan initié par son prédécesseur. Aliou Cissé a su bâtir une équipe solide, capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines, et il incombe désormais à Traoré de poser les bases d’une relève durable. Le regard des passionnés de football s’oriente donc vers lui, avec l’espoir qu’il saura transformer cette transition en opportunité pour continuer à faire briller le Sénégal sur la scène continentale et mondiale.