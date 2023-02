Disparition de Didier et de Fulbert Sambou: les familles et proches des soldats déterminés à découvrir la vérité

Les populations des îles du Bliss Kassa dans le département de Bignona (sud du Sénégal) ont brisé le silence pour dénoncer la mort et la disparition de Fulbert Sambou et de Didier, deux officiers de l’armée et de la gendarmerie. Face à la presse, sages, femmes de bois sacré, jeunes se sont offusqués de leur sort et de l’attitude de l’Etat.