Donald Trump positif au Covid-19 : quel impact sur la campagne présidentielle ?

En annonçant avoir été contaminé par le coronavirus, Donald Trump est contraint de mettre entre parenthèses sa campagne. Première conséquence : son meeting prévue vendredi soir en Floride est annulé, ainsi que tous les événements des prochains jours.



"Dans une campagne au coude-à-coude, Donald Trump espérait bien prendre l’avantage en allant sur le terrain, alors même qu’il reproche à Joe Biden de faire campagne en téléconférence", souligne notre chroniqueuse international, Armelle Charrier, sur France 24.





"C'était un déplacement important pour Donald Trump", ajoute Sonia Dridi, correspondante de France 24 à Washington. "La Floride est un État clé et les sondages sont serrés entre les deux candidats, notamment en ce qui concerne l’électorat hispanique."



Combien de temps le président américain va-t-il devoir rester confiné à la Maison Blanche ? Aucun calendrier n'a été communiqué jusqu'à présent, mais la quarantaine devrait durer au moins une semaine, peut-être dix jours, voire deux semaines.



Dans le même temps, Joe Biden est attendu dans le Michigan, un autre État à même de faire basculer le scrutin.





"Ses déclarations sur le masque vont lui revenir comme un boomerang"





Au-delà des déplacements du candidat républicain, l'autre conséquence de cette annonce pourrait être le jugement porté par les Américains sur l'action du président face à la crise sanitaire qui a fait plus de 200 000 morts aux États-Unis.



Donald Trump, qui est régulièrement testé pour le Covid-19, a continué de voyager à travers les États-Unis ces dernières semaines, prenant part à des rassemblements comptant des milliers de participants à l'approche des élections du 3 novembre et s'abstenant souvent de porter un masque de protection.



"Ses déclarations sur le port du masque vont lui revenir comme un boomerang, estime Armelle Charrier. Est-ce qu’il va y avoir des Américains qui vont se dire qu’il a été léger avec le coronavirus et qui vont préférer Joe Biden qu’ils jugeront plus crédible ?", interroge-t-elle.



Possible, d'autant que la pandémie de Covid-19 a été l'un des principaux thèmes abordés lors du débat télévisé chaotique qui a opposé Donald Trump à Joe Biden mardi 29 septembre à Cleveland, dans l'Ohio.



L'ex-vice-président de Barack Obama, moqué par Donald Trump pour la taille de son masque, a mis en doute le leadership du président dans cette crise, déclarant qu’il avait paniqué et échoué à protéger les Américains parce qu’il était davantage préoccupé par l'économie. Donald Trump s'en est offusqué et a assuré que son administration et lui avaient fait "un travail génial".



Avec AFP et Reuters