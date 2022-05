Duel BBY/YAW : MTN, l’arbitre des législatives ?

Entre la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) qui a avait obtenu 38 % et Yewwi Askan Wi (YAW) créditée de 34 % des voix, la dynamique de l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger s’était adjugée 12% du suffrage. Une alliance avec YAW provoquerait, sans nul doute le naufrage de la mouvance présidentielle à Saint-Louis.





Pour l’heure, des consignes n’ont pas été données au responsable sur la posture que la coalition And Ak MTN Liggey Ndar devrait adopter dans la Commune et le département. Une source de NdarINFO renseigne que MTN a été convoqué à la dernière réunion du secrétariat exécutif national de l’APR avec le président Macky SALL.



Soutiendra-t-il la liste de BBY ou restera-t-il constant dans sa démarche selon laquelle « les choix des candidats n’incombent pas au président mais à la base ? »



D’emblée, des voix s’élèvent pour inviter le PCA de Petrosen à se maintenir dans l’opposition. C’est le cas de Ousmane NDIAYE, jeune responsable politique à Darou. « Le professeur doit se rapprocher de Ousmane SONKO et du PASTEF. Ils ont des convergences d’idées et partagent les mêmes idéaux », a-t-il soutenu.



À vrai dire, le fossé entre sa mouvance et les partisans de Mansour FAYE s’est accentué avant le dernier scrutin. Sentant la menace arriver, le maire de Saint-Louis avait lancé une vaste opération d’affaiblissement ciblant les rangs de l’ancien ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Plusieurs lieutenants de Mary Teuw NIANE ont ainsi rejoint l’édile et bénéficié de nominations.





NdarINFO