École Goxu Mbacc : les parents d’élèves dénoncent l’insalubrité des lieux

Une semaine après l’ouverture des classes, la rentrée n’est toujours pas effective à l’école Goxxu Mbacc 1, située dans la langue de Barbarie.



Ce mardi, les parents d’élèves ont bloqué les portes de l’établissement pour dénoncer la situation inquiétante dans laquelle se trouve l’école.



Les eaux de pluie, mêlées à une forte odeur nauséabonde, ont envahi la cour, aggravant l’état d’insalubrité des lieux et rendant l’accès difficile pour les élèves.



Les parents, en colère, ont dénoncé le mutisme des autorités face à cette situation qu’ils jugent inacceptable

