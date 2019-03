El Hadji Kassé : "Il est possible de prolonger le mandat des députés"

Le débat sur une dissolution de l'Assemblée nationale fait rage. Dans un entretien avec L'Observateur, le ministre conseiller chargé de la communication de la Présidence s'invite aussi à la réflexion.



Selon El Hadji Hamidou Kassé, "il est également possible, pour réajuster le calendrier républicain, de prolonger le mandat des députés jusqu'en 2024 et coupler la présidentielle et les législatives".



