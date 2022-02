Élections législatives : Wallu Sénégal tend la main à Yewwi Askan Wi

En conférence de presse, ce lundi au siège du Pds, les leaders de la Grande coalition Wallu Sénégal ont appelé l’opposition à s’unir en un seul ’’ bloc’’ pour imposer la ’’cohabitation’’ au régime.



Les élections locales sont derrière nous. Cap sur les législatives. Le Parti démocratique sénégalais (Pds) y travaille déjà. Les Libéraux disent vouloir imposer la ‘’cohabitation’’ au régime en place. Pour y arriver, les partisans de l’ancien président, Me Abdoulaye Wade, comptent amorcer de larges concertations ouvertes aux autres membres de l’opposition pour aller ensemble aux élections législatives qui sont prévues dans moins de six mois. ‘’L’objectif stratégique est d’imposer une cohabitation politique au pouvoir, aux prochaines élections législatives. C’est une perspective à explorer’’, a déclaré Pape Sarr, président de la cellule de Communication de la Grande coalition Wallu Sénégal.



Venu assister à la conférence, l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, membre de Wallu Sénégal, a appelé l’opposition à l’unité. Pour lui, seul un bloc de l’opposition pourrait faire tomber Macky Sall. ‘’Nous avons toujours estimé que c’est l’opposition qui affaiblit l’opposition. Si on continue dans la division, BBY ne va pas tomber. Il nous faut faire un bloc pour faire tomber la coalition présidentielle’’, a-t-il indiqué.



Sur les antennes d’Iradio, ce lundi, Abdou Khafor Touré, responsable politique Apr (Alliance pour République) à Guédiawaye, rejetait complètement l’idée d’une cohabitation au niveau Parlement à la prochaine législature. Pour lui, BBY est largement majoritaire dans le pays. Cette majorité dont dispose le régime, estiment les leaders de la coalition Wallu, peut être renversée par un vaste rassemblement de l’opposition. ‘’ Au début des élections locales, nous avions souhaité avoir un vaste rassemblement de l’opposition. Il n’y a aucune raison de renoncer à cela. La perspective d’avoir une cohabitation, dès 2022, est sur la table. C’est le seul moyen de bouter dehors le régime de Macky Sall’’, a déclaré le mandataire national de Wallu Sénégal, Mamadou Lamine Diallo. ‘’Nous avons l’espoir que l’opposition va se ressaisir et trouver la bonne formule qui va imposer la cohabitation au président de la République. Cela devrait être la préoccupation de tous les acteurs politiques qui aspirent à un changement’’, renchérit Pape Sarr.



D’après les résultats provisoires des élections municipales, la coalition Wallu Sénégal a gagné 28 communes et le département de Diourbel. Elle s’accroche également au département de Pikine qui est provisoirement entre les mains de BBY. ‘’À Pikine justement, nous y serons pour apporter notre soutien politique à notre frère, Dr Cheikh Dieng, qui fait face à un hold up de la coalition au pouvoir, BBY. Demain à 17h, au QG de Djiddah Thiaroye Kao, nous aurons une conférence de presse à laquelle les leaders de Wallu vont assister. Nos avocats vont présenter les recours que nous allons présenter. Ça sera une bataille juridique et politique’’, a annoncé Mamadou Lamine Diallo



Babacar FALL