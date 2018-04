« Élu président, je permettrai au Coran et à la Bible d’être enseignés dans l’école sénégalaise », promet Docteur Pape Moustapha FALL (vidéo)

En mobilisation avec ses militants, jeudi, à Boubacar Medina BAYE (Commune de Fass-Ngom), le Docteur Pape Moustapha FALL a décliné les soubassements de sa candidature à la présidentielle de 2019, déclarée le 18 avril à Kaolack.



Le leader du Mouvement National Patriotique (MNP Gal-Gui) se conscient de la « lourde responsabilité » et « défi » que cela comporte, en indiquant que cela « ne révèle pas du hasard. « Il fait suite à un diagnostic franc », a-t-il dit.



Le docteur FALL souligne qu’il est l’heure pour le Sénégal de « s’approprier de ses propres valeurs pour en construire les foncements de son développement », en expliquant que des « outils postcoloniaux, dont l’État, et une forme de démocratie empruntée d’ailleurs nous enferment dans un univers non propice au développement ».



« Élu président, je permettrai au Coran et à la Bible d’être enseignés dans l’école sénégalaise », a-t-il ajouté. Voici sa déclaration.



>>> Suivez sa déclaration ...