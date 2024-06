Emprise sur le littoral : Ousmane SONKO va dévoiler " un fait grave" ce dimanche

" Depuis quelques jours, le gouvernement a constaté une vague subite de déguerpissements et de désencombrements entrepris par les collectivités territoriales", s'est réjouit le Premier ministre dans un publication faite samedi sur sa page Facebook.



" En ma qualité de Premier Ministre, je me rendrai à Colobane, ce dimanche 30 juin 2024, à 15h 30 mn, délivrer un message du Président de la République avant de me rendre à la plage Hanse Bernard pour informer d’un fait grave découvert dans le cadre des investigations en cours sur le littoral", a-t-il annoncé.