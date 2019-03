En 6 ans, Macky et ses 193 ministres ont consommé 18 223 milliards Fcfa (Walf Quotidien)

Le contribuable sénégalais a beaucoup dépensé pour entretenir le régime de Macky Sall durant son septennat qui va s'achever le 02 avril 2019, jour de la prestation de serment du Président sortant et non moins vainqueur de la dernière élection présidentielle du 24 février dernier.



D'après les calculs du journal Walf Quotidien, entre 2013 et 2018, 193 ministres ont consommé la rondelette somme de 18 223 milliards de Fcfa de budget.



Le journal du groupe fondé par feu Sidy Lamine Niasse de détailler les montants en milliards consommés par an : 2531 en 2013, 2732 en 2014, 2869 en 2015, 3022 en 2016, 3360 en 2017 et 3709 en 2018.



On est très loin de "la gouvernance sobre et vertueuse" promise par Macky Sall au lendemain de son élection en 2012... si ses chiffres se révèlent exacts.



