En nettoyant des égouts, des agents de propreté tombent sur des lingots d'or

C'est une merveilleuse trouvaille pour ses agents de propreté belges, qui avant Noël, en débouchant des égouts sont tombés sur des lingots d'or d'une valeur de 100 000 euros.



C'était un très beau cadeau avant l'heure. Mardi 22 décembre 2020, alors qu'elle pensait que cela allait être une matinée comme les autres, une équipe de nettoyage qui s'apprêtait à nettoyer une bouche d'égout est tombée nez à nez avec deux lingots d'or, d'une valeur de 100 000 euros, rapporte Slate.



Après cette trouvaille, le groupe a immédiatement contacté la police, afin de retrouver le propriétaire de ce trésor et surtout d'où il provenant. Mais une question se pose, serait-ce le butin d'un braquage ? Une enquête est toujours en cours. Néanmoins, si le/la propriétaire n'est pas retrouvé dans les six prochains mois l'équipe de nettoyage pourra toucher une partie de la somme correspondant aux lingots d'or.



L'Eldorado sous nos pieds



Selon Slate, si cette trouvaille peu surprendre, un pays voisin y est particulièremnet habitué : la Suisse ! En effet, les égouts suisses regorgent d'or. Une étude a été faite par l'Institut suisse de recherche sur l'eau, Eawag : chaque année, trois tonnes d'argent et 43 kilos d'or terminent dans les égouts. "Le trésor des égouts", est estimé par des chercheurs à 2,6 millions d'euros.



Mais pourquoi ? Toute cette quantité de métaux provient des raffineries aurifères du pays ( endroit où est produit l'or), qui laisse passer par les canalisassions des petites pépites d'or, qui se retrouvent au final dans les eaux usées du pays. Bien évidemment, plusieurs projets sont actuellement en cours pour trouver un moyen de récupérer les divers métaux présents dans les eaux usées des stations d'épuration, dont l'argent, le zinc, le cuivre, le plomb, le mercure et, bien sûr, l'or.