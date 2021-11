Encore un chavirement au large de Saint-Louis : 82 migrants repêchés par la Marine

Alertée par un avion de patrouille maritime espagnol basé temporairement à Dakar, indique la Dirpa, la Marine a dépêché ses vedettes Lac Retba et Djiffere pour procéder à l’opération de sauvetage, renseigne Seneweb.



« Grâce à l’action décisive des équipages des vedettes, tous les passagers ont été sauvés et embarqués à bord des navires de la Marine nationale puis ramenés sains et saufs au port militaire de la base navale Amiral Faye Gassama, avant d’être mis à la disposition de la Police de l’air et des frontières », souligne un communiqué de la Dirpa repris par nos confrères.